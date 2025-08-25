「モンスターハンターアウトランダーズ」東京ゲームショウで試遊解禁 「生きとったんかワレ」「ずっと待ってた」「フロンティアの代わりになってくれ」【TGS2025】

Level Infiniteは8月25日、日本最大級のゲームの祭典である「東京ゲームショウ2025（以下、TGS2025）」への出展を決定した。なかでも、世界初の試遊となる「モンスターハンターアウトランダーズ」が目玉として注目を集めている。

「モンスターハンターアウトランダーズ」は、カプコンのライセンス提供を受け、Tencent Gamesのゲーム開発の主要スタジオであるTiMi Studio Groupが開発するモバイル向け「モンスターハンター」シリーズ最新作。2022年にプロジェクトが発表、2024年に正式タイトルが公開されて以来、しばらく音沙汰が無かった。

それがついに今年のTGS2025で試遊解禁とのことで、ファンからは期待の声が寄せられている。「生きとったんかワレ」「ずっと待ってた」「ついに更新キタァァァ」「フロンティアの代わりになってくれ」「白紙になってなくてよかった」など。

一般公開日のチケットが当たるXキャンペーンも実施中なので、応募してみてはいかがだろうか。締切は9月11日まで。

TGS2025は、2025年9月25日～28日に千葉・幕張メッセで開催される。Level Infiniteブースのほか、カプコンブースでも出展される模様。この機会に、新たな「モンスターハンター」を体験しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターアウトランダーズ

ジャンル：ハンティングアクション

配信：TiMi Studio Group／カプコン

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

※画面は開発中のものです

©2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. ©CAPCOM