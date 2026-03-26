「ファイナルファンタジーXIV」CEROレーティング変更 グルポ自由度維持のため
スクウェア・エニックスは3月25日、同社が運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」のCEROレーティングを、「CERO C（15歳以上対象）」から「CERO D（17歳以上対象）」に変更すると発表した。時期は4月28日に配信するパッチ7.5からの予定。
これは作中で使える「グループポーズ機能」の自由度を維持し、制限を加えないための変更とのこと。ゲーム内容や各種利用規約、サービス料金などの変更はない。
ちなみに「グループポーズ機能（グルポ）」とは、いわゆるフォトモードのこと。通常は操作できないモーションの一時停止やカメラの移動・ライトの調整をはじめ、フィルターを使って全体の色調を変更したり、フレームやステッカーを使って画面をデコレーションしたりできる。
ユーザーからは「カメラアングルの件かなぁ」「英断に感謝」「今後の装備に淡い期待を抱いてええんか？」「グルポは進化しすぎたんだ…！」「演出の幅も広がると嬉しいなぁ」など、機能をナーフしなかった感謝と今後の展開に期待する声が寄せられていた。
なお、CEROレーティングは法人の定める表現内容の対象年齢を示すためのもので、ゲームを遊べるかどうかの“年齢制限”というわけではない。つまり、17歳未満でも問題なく「FF14」を遊べるので、そこはご安心を。
【ゲーム情報】
タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：4620円
コレクターズエディション：6600円
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：6380円（ダウンロードのみ）
コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。
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