スクウェア・エニックスは3月25日、同社が運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」のCEROレーティングを、「CERO C（15歳以上対象）」から「CERO D（17歳以上対象）」に変更すると発表した。時期は4月28日に配信するパッチ7.5からの予定。

これは作中で使える「グループポーズ機能」の自由度を維持し、制限を加えないための変更とのこと。ゲーム内容や各種利用規約、サービス料金などの変更はない。

ちなみに「グループポーズ機能（グルポ）」とは、いわゆるフォトモードのこと。通常は操作できないモーションの一時停止やカメラの移動・ライトの調整をはじめ、フィルターを使って全体の色調を変更したり、フレームやステッカーを使って画面をデコレーションしたりできる。

ユーザーからは「カメラアングルの件かなぁ」「英断に感謝」「今後の装備に淡い期待を抱いてええんか？」「グルポは進化しすぎたんだ…！」「演出の幅も広がると嬉しいなぁ」など、機能をナーフしなかった感謝と今後の展開に期待する声が寄せられていた。

なお、CEROレーティングは法人の定める表現内容の対象年齢を示すためのもので、ゲームを遊べるかどうかの“年齢制限”というわけではない。つまり、17歳未満でも問題なく「FF14」を遊べるので、そこはご安心を。

【ゲーム情報】

タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：4620円

コレクターズエディション：6600円

CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：6380円（ダウンロードのみ）

コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

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