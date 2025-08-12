カプコンの「モンスターハンターワイルズ」にて開催中の季節イベント「交わりの祭事【踊火の儀】」が、8月13日9時頃に終了する。20日間ほどのお祭りもいよいよ終わるので、限定報酬の取り忘れに注意しよう。

※動画では8月6日までとなっていますが、8月13日まで延長されています

【ログインボーナスでもらえる限定コンテンツ】

●セクレトの装飾「火鳥像の装い」

●追加ジェスチャー「水鉄砲」

●チャーム「アイルーテディ・踊火」

●BGM「海上の村、モガ」

●ハンタープロフィール用 ネームプレート・背景・ポーズ・称号

●簡易キャンプオプション・模様替えセット

また、シリーズで人気のネタ武器「砲モロコシ」を作れるイベントクエストの配信期間も同時に終了する。まだ作っていない人はご注意を。

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。