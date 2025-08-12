実質今日まで！「モンハンワイルズ」夏のイベント限定報酬、もらわなきゃ損！
2025年08月12日 13時30分更新
カプコンの「モンスターハンターワイルズ」にて開催中の季節イベント「交わりの祭事【踊火の儀】」が、8月13日9時頃に終了する。20日間ほどのお祭りもいよいよ終わるので、限定報酬の取り忘れに注意しよう。
※動画では8月6日までとなっていますが、8月13日まで延長されています
【ログインボーナスでもらえる限定コンテンツ】
●セクレトの装飾「火鳥像の装い」
●追加ジェスチャー「水鉄砲」
●チャーム「アイルーテディ・踊火」
●BGM「海上の村、モガ」
●ハンタープロフィール用 ネームプレート・背景・ポーズ・称号
●簡易キャンプオプション・模様替えセット
また、シリーズで人気のネタ武器「砲モロコシ」を作れるイベントクエストの配信期間も同時に終了する。まだ作っていない人はご注意を。
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
