スクウェア・エニックスは10月7日、「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の最新アップデート・パッチ7.35を公開した。カプコンより発売中のハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とのクロスオーバーコンテンツが実装され、本作で護竜アルシュベルドと戦えるようになる。

そのほか、挑戦しやすくなった新たなディープダンジョン「ピルグリム・トラバース」、クラフター向けクエスト「友好部族クエスト：ヨカフイ族」、サブクエスト「事件屋ヒルディブランド 黄金編」の続編などを楽しめるとのこと。

アップデート後、早速遊んだユーザーからはまず「お肉の再現度がすごい！」と話題に。携帯肉焼き機で肉を焼き、タイミングよくボタンを入力すると「上手に焼けました～」とファンファーレがなるアレだ。本作でも「モンハンワイルズ」のそれを忠実に再現しており、じつに美味しそうに焼けているのがわかる（残念ながらボイスはない模様）。

次に話題なのは護竜アルシュベルド。「FF14で見るアルシュベルド美しい…！」「FF14のなかにワイルズ要素を入れてるのが好印象」「リオレウスよりもかなりFF14」「ノーマルでも結構難しい」など、「ワイルズ」のアルシュベルドがFF14に来たというよりも、FF14での動き方をするアルシュベルドだという声が印象的だった。

そのほか、セクレトやアイルー、アルシュベルドの武器など多数の報酬があるので、この機会に「FF14」を遊んでみてはいかがだろうか。「モンハンワイルズ」コラボコンテンツは常設で、期間限定ではないのでご安心を（※）。

※プレイするにはメインクエスト「黄金のレガシー」をコンプリートしておく必要あり

【ゲーム情報】

タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：4620円

コレクターズエディション：6600円

CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：6380円（ダウンロードのみ）

コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

© SQUARE ENIX

©CAPCOM