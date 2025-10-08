FF14×モンハンワイルズ、コラボ開始 お肉の再現度が高すぎると話題に
2025年10月08日 15時15分更新
スクウェア・エニックスは10月7日、「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の最新アップデート・パッチ7.35を公開した。カプコンより発売中のハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とのクロスオーバーコンテンツが実装され、本作で護竜アルシュベルドと戦えるようになる。
そのほか、挑戦しやすくなった新たなディープダンジョン「ピルグリム・トラバース」、クラフター向けクエスト「友好部族クエスト：ヨカフイ族」、サブクエスト「事件屋ヒルディブランド 黄金編」の続編などを楽しめるとのこと。
・パッチ7.3「明日への道標」 特設サイト
https://sqex.to/o53su
アップデート後、早速遊んだユーザーからはまず「お肉の再現度がすごい！」と話題に。携帯肉焼き機で肉を焼き、タイミングよくボタンを入力すると「上手に焼けました～」とファンファーレがなるアレだ。本作でも「モンハンワイルズ」のそれを忠実に再現しており、じつに美味しそうに焼けているのがわかる（残念ながらボイスはない模様）。
肉焼き再現すげー— 龍龍 (@zouH2Uj5k5rmSng) October 7, 2025
（タイミングよくボタンを押す必要はありません）#FF14pic.twitter.com/kPStFLfpXO
次に話題なのは護竜アルシュベルド。「FF14で見るアルシュベルド美しい…！」「FF14のなかにワイルズ要素を入れてるのが好印象」「リオレウスよりもかなりFF14」「ノーマルでも結構難しい」など、「ワイルズ」のアルシュベルドがFF14に来たというよりも、FF14での動き方をするアルシュベルドだという声が印象的だった。
そのほか、セクレトやアイルー、アルシュベルドの武器など多数の報酬があるので、この機会に「FF14」を遊んでみてはいかがだろうか。「モンハンワイルズ」コラボコンテンツは常設で、期間限定ではないのでご安心を（※）。
※プレイするにはメインクエスト「黄金のレガシー」をコンプリートしておく必要あり
・「ファイナルファンタジーXIV × モンスターハンターワイルズ」特設サイト
https://sqex.to/3YOy9
【ゲーム情報】
タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：4620円
コレクターズエディション：6600円
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：6380円（ダウンロードのみ）
コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。
© SQUARE ENIX
©CAPCOM
