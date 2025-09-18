スクウェア・エニックスは9月18日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売予定のタクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』について、最新トレーラーを公開。

また、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』発売直前生放送をスクウェア・エニックス公式YouTubeにて二部構成で実施すると発表。配信日時は、2025年9月21日18時より。

ゲームの発売日は2025年9月30日、ダウンロード専売の通常版が5800円。そのほかのエディションも用意されているので下記を確認してほしい。

ローンチトレーラー

https://youtu.be/zKc_8Nveues

映像の中では、イヴァリースを取り巻く「持つ者」と「持たざる者」の軋轢や、お互いの信じた道を歩もうとする主人公ラムザと幼なじみのディリータの姿が描かれている。さらに、強大な力を秘めた「聖石」が登場し、ラムザに待ち受ける波乱を予感させる内容となっている。

さまざまなジョブが多彩なアビリティを繰り出していくダイナミックな戦闘シーンも見どころだ。ラムザとディリータ、そしてイヴァリースの行く末は、ゲーム本編をプレイして確かめよう。

いよいよ今週末に配信！ 発売直前生放送番組概要

第一部は本作の開発メンバーが出演し、あらためて本作の概要と見どころを解説。そして第二部では、主人公ラムザ・ベオルブ役の声優・立花慎之介さん、オヴェリア・アトカーシャ役・潘めぐみさん、オーラン・デュライ役・前野智昭さんをゲストに迎え、収録時のエピソードが語られるほか、実機プレイも交えて本作の魅力を伝えていく。

発売直前生放送配信ページ

https://www.youtube.com/live/2Oy_qq-9QZA

【番組概要】

番組名：『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』発売直前生放送

配信日時：2025年9月21日 第一部18時～／第二部19時～（予定）

※スケジュールは変更の可能性がございます

第一部出演者：

前廣和豊氏（ディレクター）

横山文子氏（Co.ディレクター）

皆川裕史氏（アートディレクター）

松澤祥一氏（プロデューサー）

第二部出演者：

立花慎之介さん（声優／ラムザ・ベオルブ役）

潘めぐみさん（声優／オヴェリア・アトカーシャ役）

前野智昭さん（声優／オーラン・デュライ役）

前廣和豊氏（ディレクター）

松澤祥一氏（プロデューサー）

※順不同

予約または早期購入でインゲームアイテムが入手可能できる！

絶賛予約受付中

＜商品ラインナップ＞

①『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』

パッケージ・ダウンロード 価格：6800円

【内容物】

・『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ゲーム本編

・各種インゲームアイテム

②『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

ダウンロード 価格：5800円

【内容物】

・『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ゲーム本編

③『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』 特別装丁コレクターズBOX

価格：2万2000円

【内容物】

・特別装丁コレクターズBOX

・コレクターズグッズ

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※ゲームソフトは含まれません。

各ストアでデラックスエディションや通常版を予約または早期購入すると、以下インゲームアイテムを入手できる。

・ラムザの装備カラー（白）

・武器：ミスリルナイフ

・アクセサリ：スパイクシューズ（装備中、「跳躍」を上昇させる）

・消耗品：ハイポーション × 10

・消耗品：エーテル × 10

※早期購入特典入りパッケージには、専用シールが貼付されています。なくなり次第終了となります。

※パッケージ版早期購入特典は、2028年12月31日23時59分までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

※ダウンロード版予約特典は、予約購入した場合に入手可能です。発売日以降の購入には付属しません。

※インゲームアイテムは、ゲーム開始後にメインメニューが開放されたあと、システムメニューより受け取れます。

※「ラムザの装備カラー」は、メインメニューの「編成」で、ラムザのステータスを表示中に変更できます。

※一部のインゲームアイテムは、ゲームを進めることでも入手が可能になります。

※インゲームアイテムは、後日販売または頒布する可能性がございます。

※インゲームアイテムを入手するには、インターネット接続環境が必要です。

▼商品ラインナップの詳細はこちらをチェック！

https://sqex.to/pjvLq

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ

ジャンル：タクティカルRPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日

価格：

通常版：5800円（ダウンロードのみ）

デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）

特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX

