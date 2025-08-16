このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第93回

タカラトミーアーツ「流しそうめん Pocket」

俺はいつでも流しそうめん　ポケットサイズで持ち運びできる「流しそうめん Pocket」

2025年08月16日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

流しそうめん Pocket

　食欲がない暑い日はそうめんにしたい、せっかくなら涼を感じられる流しそうめんを！　というケースは猛暑続きの日本で多々あります。タカラトミーアーツの「流しそうめん Pocket」は手のひらサイズの鹿児島式流しそうめん機で、場所を選ばずいつでも流しそうめんが楽しめる人気ガジェットです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

流しそうめん Pocketのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）持ち運びを第一に考えた一体型ケース
2）器に水を張って本体を置くだけ
3）コンパクトでかさばらない

購入時に注意したい2つのポイント
1）麺量が多いと流れにくい
2）完全防水ではないので取り扱い注意

まとめ
詳細スペック情報

