西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第138回
モバイルバッテリー「DE-C55L-9000LGY」がオススメ!!
これが新時代のモバイルバッテリー！ 世界初のナトリウムイオン電池採用で安全＆長寿命：PCワンズ
2025年08月20日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、エレコムのモバイルバッテリー「DE-C55L-9000LGY」（ライトグレー）。世界初というナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーで、従来のリチウムイオン電池とは一線を画す製品となります。
現在、さまざまな機器で使われているバッテリーの多くはリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池はエネルギー密度に優れる一方で、高温や損傷時に発火しやすいというデメリットがあります。特に近年では、モバイルバッテリーの発火事故が大きな問題として認知されています。
DE-C55L-9000LGYは、世界初というナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。ナトリウムイオン電池は「環境負荷が少ない」「高温・低温環境に強い」「長寿命」「高い安全性」といった特徴を持ち、特に安全性では、釘を刺しても発火の可能性が少ないと製品のウェブサイトで述べています。
主なスペックは、容量が9000mAhで充電時間は約2時間。繰り返し使用回数は5000回です。端子はUSB Type-C（PD対応、最大出力45W、最大入力30W）とUSB Type-A（最大出力18W）を装備。使用温度範囲は放電時が-35〜50度、充電時が0〜40度。本体サイズは約87（W）×31（D）×106（H）mm、重量は約350gとなります。
特徴を見ると、使用温度範囲や繰り返し使用回数など、優れたスペックを持つ一方で、大きさや重量がネックとなっているようですね（一般的な10000mAhモバイルバッテリーの重さは200g前後）。
高石さんによると、DE-C55L-9000LGYの特徴は、安全性の高さや使用温度範囲の広さにあります。価格は同容量のリチウムイオン電池搭載モバイルバッテリーよりやや高めですが、安心を買うという意味でもオススメの製品だといいます。
繰り返し使用回数が5000回と、リチウムイオン電池の約10倍もあるため、長期間使えばコスト面の問題も十分にカバーできそうですね。最近のモバイルバッテリー発火ニュースで不安を感じている人にも、DE-C55L-9000LGYは安心してオススメできる製品です。
そのほか、この夏に注目の新製品として、ASUSのGeForce RTX 5090搭載ハイエンドビデオカード「ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING」を紹介してもらいました。以前のBTFビデオカードは、BTFマザーボード専用で制約がありましたが、本製品は「GC-HPWR Adapter」を採用することで、通常のマザーボードでも装着可能になった点が大きな特徴です。
また、お盆休み期間の取材ということもあり、この夏の動向について聞いてみたところ、海外からの来店者でARTISAN製品を求める客が目立ったとのこと。PCワンズのゲーミングマウスパッドの品揃えが海外でも注目されているようです。自分に合ったマウスパッドを探している人は、ぜひ店頭で実際に試してみてください！
