秋葉原・万世書房閉店へ　74年の歴史に幕

東京・秋葉原の老舗書店「万世書房」は8月26日、公式Xアカウントを通じて、2025年12月後半に閉店する方針を明らかにした。

万世書房は、JR秋葉原駅に隣接する「秋葉原ラジオセンター」1階に店を構える電気・通信関連の専門書店。創業は1951（昭和26）年で、74年間、親子二代にわたって秋葉原の街を見守ってきた。

閉店の理由は売上の減少で、同店はECサイトや電子書籍の普及など、複数の要因が重なった結果と説明している。

なお、本件は当初、閉店1ヵ月前（11月）に正式な告知をする予定だったが、事前に情報を得た人物がSNSで内容を拡散する事態が発生。やむを得ず、予定を大幅に早めて今回の発表に至ったという。

昭和の雰囲気を色濃く残す名店が、また1つ秋葉原から消えようとしている。