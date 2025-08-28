このページの本文へ

秋葉原・万世書房閉店へ　74年の歴史に幕

2025年08月28日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
万世書店の店内

Xより

　東京・秋葉原の老舗書店「万世書房」は8月26日、公式Xアカウントを通じて、2025年12月後半に閉店する方針を明らかにした。

　万世書房は、JR秋葉原駅に隣接する「秋葉原ラジオセンター」1階に店を構える電気・通信関連の専門書店。創業は1951（昭和26）年で、74年間、親子二代にわたって秋葉原の街を見守ってきた。

　閉店の理由は売上の減少で、同店はECサイトや電子書籍の普及など、複数の要因が重なった結果と説明している。

　なお、本件は当初、閉店1ヵ月前（11月）に正式な告知をする予定だったが、事前に情報を得た人物がSNSで内容を拡散する事態が発生。やむを得ず、予定を大幅に早めて今回の発表に至ったという。

　昭和の雰囲気を色濃く残す名店が、また1つ秋葉原から消えようとしている。

●万世書房

営業時間：11時〜18時30分頃
店休日：毎月第一日曜日
住所：東京都千代田区外神田1-14-2（秋葉原ラジオセンター1階）
アクセス：JR秋葉原駅電気街口下車 徒歩1〜2分

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン