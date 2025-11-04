先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第355回
世界最大の蓄熱電池が稼働／オープンAI「Atlas」が残念な理由
2025年11月04日 10時30分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
1000℃のレンガで熱貯蔵、世界最大の蓄熱電池が稼働
ロンド・エナジーが世界最大の100MWh蓄熱電池システムをカリフォルニア州で稼働開始。電力でレンガを1000℃まで加熱し、熱エネルギーとして貯蔵する技術で、97％以上の効率を実現した。発表された内容と今後の展開について掘り下げる。
誰のためのブラウザー？ オープンAI「Atlas」が残念な理由
オープンAI（OpenAI）の新ブラウザー「Atlas」は、Webサイト閲覧と自動タスク実行が可能だという。だが実際に使ってみると、このブラウザーは一体誰のためのものなのか？という疑問が浮かんだ。
ディープシークの新OCRモデル、AIの記憶を「視覚トークン」で効率化
ディープシークの新しいOCRモデルは、情報を画像として保存することでトークン数を削減する。人間の記憶に似た階層的圧縮を採用し、AIの記憶容量を拡大しながら計算リソースを抑える新手法だ。
巨大テック企業が飛びつく炭素除去技術「BECCS」の落とし穴
マイクロソフトなどの企業が、CO₂排出を相殺する技術として二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー（BECCS）に投資している。だが、BECCSの計算は複雑であり、実際に排出量実質ゼロあるいはカーボンネガティブを実現できるかどうかは疑問が残る。
脳を持たない生物の知恵、 都市インフラ設計に活かす 「粘菌アルゴリズム」
交通渋滞や気候変動に直面する都市問題に、6億年前から存在する粘菌の「超能力」を活用——。米国のスタートアップは、生物の効率的なネットワーク形成能力を模倣したアルゴリズムで、地下鉄駅の接続や自転車レーンの最適化に取り組んでいる。
風洞からVRまで、NASAエイムズが追い続けた「未来」の軌跡
シリコンバレーの中心に位置するNASAエイムズ研究センター。1939年の創設以来、巨大風洞、実験航空機、初期VR開発まで、最先端の研究を続けてきた。5000枚のアーカイブ写真が語る80年の革新の歴史からその一部を紹介しよう。
マイクロソフトも賭ける 炭素除去技術「BECCS」 巨額市場に潜む「魔法」
マイクロソフトが670万トンの契約を結ぶなど、バイオマス炭素回収技術BECCSへの投資が加速している。炭素除去市場の70%を占める人気技術だが、専門家は「魔法ではない」と警告する。
向精神薬が25%減、 介護・医療現場を変える 「痛み」のAIスキャン
スマートフォンを30センチの距離にかざし、3秒待つ。画面に表示される0〜42のスコアが、言葉で伝えられない患者の痛みを可視化する。顔の微細な動きを読み取るAIアプリが、認知症ケアや新生児医療の現場を静かに変え始めた。「血圧のように痛みを測る」時代が始まっている。
