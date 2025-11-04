世界最大の蓄熱電池が稼働／オープンAI「Atlas」が残念な理由

11/12緊急開催！動画生成AI時代の知財のゆくえ ——「Sora」は何が問題だったのか？

オープンAIが10月にリリースしたスマホアプリの「Sora」が大きな話題となっています。テキストから高品質な動画を生成でき、自分が「出演」する動画や他人との「共演」も簡単にできることから、SNS上には大量のAI生成動画が溢れている状況です。



しかし当初公開されたSoraの動画の中には、既存作品との類似性が高く、著作権法上の問題が指摘されるものも含まれていました。オープンAIはリリース当初、著作権者に対して「オプトアウト」を呼びかけましたが、これは従来の著作権の考え方からすれば大きな転換にあたります。



オープンAIはなぜ、方針をすぐに変更したのか？ 動画生成AIサービスは、現行の著作権法においてどのような問題を抱えているのか？ AI生成物の権利侵害はどのように判断されるのか？ 今回のEmerging Technology Niteは、「Sora」を題材に、AI時代における知財ルールの現状と課題、今後予想される展開について、三村小松法律事務所の田邉 幸太郎氏に解説いただきます。