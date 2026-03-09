8人のレジェンド用スキンが登場。限定モードのバスターライフルの威力がヤバすぎる！
Apex Legends×ガンダムコラボの熱量がヤバい。スキンだけでなくモードもガンダム仕様に
エレクトロニック・アーツのバトルロイヤル「Apex Legends」では、機動戦士ガンダム とコラボしたイベント「Apex Legends x ガンダム イベント」が実装される。
このコラボでは、モビルスーツのスキンやガンダム仕様になった武器スキン、近接武器ステッカーなどがイベントアイテムとして登場する。そして、これだけではなく「ワイルドカード」が「ワイルドカード: ガンダムテイクオーバー」になり、ガンダムの世界観を楽しめるモードとして実装される。
今回、実装に先駆けてワイルドカード: ガンダムテイクオーバーを実際にプレイする機会を得たので、どのようなモードなのかも紹介しよう。
レジェンドがガンダム仕様に！
まずは、レジェンドスキンから。今回のコラボでは、8人のレジェンドで、それぞれに合ったモビルスーツとコラボしたスキンが登場する。スキンは以下のとおり。
オルター: ガンダムエピオン
コンジット: ガンダム・エアリアル
クリプト: フリーダムガンダム
ジブラルタル: クスィーガンダム
ミラージュ: デスティニーガンダムSpec II
オクタン: GQuuuuuux
レヴナント: ガンダムデスサイズヘル
ヴァルキリー: ウイングガンダムゼロ
さらに、シャア・アズナブルをモチーフにしたスパロー用スキンも、報酬ショップで入手可能となっている。なお、ヒットボックスに変更はない。