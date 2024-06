スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』にて6月17日より、キャンペーン「サマーフェスティバル」が開催。

本日から2024年6月24日3時59分までの1週間、みず/ひこう/むしタイプのポケモンがピックアップされる。新ポケモン「ウッウ」も登場しているので、詳細は公式のお知らせを参照してほしい。

・【キャンペーン】「サマーフェスティバル」

https://www.pokemonsleep.net/news/5986/

また、キャンペーン期間中だけの限定機能「アメウッウロボ」が新登場。ポケモンの寝顔をリサーチした際などでもらえる「アメ」と「ゆめのかけら」を一定数投入することで、ランダムなタイプのアメが手に入る内容だ。

筆者の手持ちのなかで最も余っていたアメNo.1は「ソーナンスのアメ」だった。ウソッキーのアメも使う予定はない(失礼)が、ここはエスパータイプのアメをゲットするためにソーナンスのアメを大量投入することに決定。

1日最大4回使えるロボだが、使うたびにゆめのかけら消費量が増えていく(アメは一律40個)点には注意しよう。最近はゆめのかけらの使い道が増えてきたので、全投入するかは慎重に判断を。筆者は2~3回で止めておくつもりだ。

この1週間、ぜひ「アメウッウロボ」を活用して育てたいポケモンのタイプのアメを量産し、次のアメブースト期間(※)で急成長させてみてはいかがだろうか。

※たまに来る期間限定キャンペーン。アメ1個あたりの経験値を増やせる

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。