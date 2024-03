ポケモンは4月1日、配信中のiOS/Android向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』について、史上初“ねむるだけ”の世界大会「ポケモンスリープチャンピオントーナメント2024」を紹介する特別映像を各公式SNSにて公開した。

※本映像はエイプリルフール企画です

映像では、会場に用意されたスリーピングルームや実況者、大会への意気込みを語る選手たちが映し出されている。

「大事なのは呼吸なんだ!」「子どもの頃から夢見てたんです!」「目をつぶっていても勝てるね」「とっておきの“わざ”を見せてあげるよ」「人生の3分の1以上を費やしてきたの」など、選手たちの睡眠にかける情熱ぶりがうかがえる。

大会は8時間半(※)という制限時間のもと行なわれ、入眠スピード、睡眠リズム、寝顔の芸術点などを合計した総合点で競うという。

※『ポケモンスリープ』の睡眠スコア100点に必要な睡眠計測時間

果たして誰が勝つのか。衝撃の結末をぜひ見届けてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。