ポケモンは9月17日、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』において、新しいフィールド「ゴールド旧発電所」を実装すると発表した。追加日時は、2024年10月2日15時から。

まだ「カビゴンの好きなきのみ」の対応タイプは不明だが、発電所なので「でんき」タイプはほぼ確実に来ると思われる。

また、新フィールドのアンロック条件が寝顔図鑑「340種類」達成であることから、実装前週の2024年9月23日~9月30日にすべてのフィールドを対象として、「ポケモン寝顔発見ウィーク」キャンペーンが開催される。

これは「まだ登録されていない寝顔」に出会いやすくなる特別なキャンペーンとのこと。料理エナジーも1.25倍に増幅され、睡眠タイプに限らずポケモンが登場するという。

そのほかの詳細な情報は、ゲーム内または公式サイトのお知らせを参照してほしい。

・【キャンペーン】ポケモン寝顔発見ウィーク

https://www.pokemonsleep.net/news/313737383433383232333830373131393337/

・【まもなく登場】「ゴールド旧発電所」フィールド

https://www.pokemonsleep.net/news/313738353932373939353733313437363439/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。