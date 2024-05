スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の公式サイトおよび公式X(旧Twitter)にて5月20日、「エンテイリサーチイベント」が開催中だと発表。

本イベントでは、伝説のポケモン「エンテイ」が初登場。「ワカクサ本島」で睡眠リサーチを行うと、エンテイの寝顔を見られるかもしれない。開催期間は2024年6月3日3時59分まで。

イベント期間中、睡眠リサーチや限定ミッションをこなすことで「エンテイのたてがみ」を入手可能。「たてがみ」はイベント交換所で「エンテイのおこう」や「エンテイサブレ」と交換できる。

「おこう」でエンテイを睡眠リサーチに確定出現させ、エンテイに効果が高い専用サブレを使って効率的にゲットを目指そう。

なお、イベント中は「ほのお」タイプのポケモンを編成することで、さまざまなボーナスが適用される。有効に使っていきたい。

また、スペシャルプレゼントとして全ユーザーに「エンテイサブレ」がプレゼントされている。ゲーム内のプレゼントボックスから受け取ろう。

そのほか、詳細は公式のお知らせを参照してほしい。

・【イベント】「エンテイリサーチイベント」

https://www.pokemonsleep.net/news/5794/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

