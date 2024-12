ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて開催中の「ホリデー2024:ダブルゆめのかけらリサーチ」。

今回のイベントに合わせて「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で初登場したポケモン「パモ/パモット/パーモット」が、本作にも出現するようになった。

実装初日は「パモさん」がトレンド入りするほどの人気で、その可愛さと「ポケモンS・V」で旅をした思い出から、愛着がわいている人が多いことだろうと思う。筆者も無事パモさんをお迎えできてうれしい限りだ。

■パモの能力まとめ 睡眠タイプ:すやすや

得意:スキル

メインスキル:げんきオールS

きのみ:ウブのみ(でんき)

食材:リラックスカカオ/モーモーミルク/とくせんエッグ

上記の能力からわかるように、パモは「げんきオールS」を使える、でんきタイプ初の全体ヒーラーだ。スキルが得意なので、一度に2回分発動する可能性があるのも優秀なポイント。

似た能力のポケモンとしては「プクリン」「ニンフィア」「サーナイト」が挙げられるが、これらの育成が進んでいない人はぜひともゲット/厳選したいポケモンと言えるだろう。

とくにでんきタイプのため、最新のフィールドである「ゴールド旧発電所」での活躍が期待できる。全体ヒーラーが1体いると、夕方になってもチームが元気いっぱいで、きのみや食材の集まりが良いのでオススメだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。