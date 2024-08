ポケモンは8月8日、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』において、伝説のポケモン「スイクン」に出会えるリサーチイベントを9月上旬より開催すると発表した。

イベント期間中に手に入る「スイクンのたてがみ」を集めると、「スイクンのおこう」と交換できる。「スイクンのおこう」を使って、スイクンのさまざまな寝顔をリサーチしよう。

イベントではみずタイプのポケモンが活躍する。このイベントに備え、2024年8月19日~25日にかけて、みずタイプのポケモンがピックアップされる「みずタイプウィーク」が開催される。この機会に多くのポケモンをゲットし、育成しておこう。

さらに、2024年8月19日15時からは、新たなみずタイプのポケモン「ウパー」と「ヌオー」が登場する。出現フィールドは「ワカクサ本島/シアンの砂浜/トープ洞窟」で、出会える睡眠タイプはともに「ぐっすり」だ。

そのほかの詳細な情報は、ゲーム内または公式サイトのお知らせを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。