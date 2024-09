スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』にて9月2日より、伝説のポケモン「スイクン」が初登場。それを記念した「スイクンリサーチイベント」が開催中だ。

本日から2024年9月16日3時59分までの2週間、ミッションや睡眠リサーチで「スイクンのたてがみ」を手に入れ、「スイクンのおこう」や「スイクンサブレ」などをゲットしよう。

なお、公式Xにて全プレイヤーへ「スイクンサブレ」をプレゼント中だと告知があった。ありがたく受け取って、スイクンのゲットに役立てよう。

1週目はワカクサ本島のみが対象となり、2週目はワカクサ本島/シアンの砂浜/ラピスラズリ湖畔と対象フィールドが拡張される点に注意。

なお、スイクンの睡眠タイプは「ぐっすり」で、メインスキルは「おてつだいブースト(みず)」。仲間にできる最初の1匹目は、全プレイヤー同じ「せいかく」と「サブスキル」の個体となる。

詳しくは公式のお知らせを参照してほしい。

・【新登場】スイクン

https://www.pokemonsleep.net/news/313636333534363237333830333739363439/

・【イベント】「スイクンリサーチイベント」

https://www.pokemonsleep.net/news/313636333536343532363836393534343937/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。