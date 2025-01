ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年2月10日~2月17日までキャンペーン「バレンタイン2025」を開催すると告知された。

本キャンペーンでは、カビゴンにあげる料理が「デザート・ドリンク」で固定となり、料理の最終エナジーが1.5倍になる。「デザート・ドリンク」の新しい料理レシピが2種類追加されるほか、一部のポケモンがピックアップされるという。

さらに、2月10日からはワカクサ本島とトープ洞窟のフィールドで、新ポケモン「ウパー(パルデアのすがた)」と「ドオー」が登場すると発表。タイプは「どく」で、睡眠は「うとうと」で出現する。

ドオーと言えば、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で登場したウパーの進化系。そのもっちりしたボディと色から、お菓子の「エクレア」に似ていると言われている。

そのためか今回の報を受けたユーザーからは「エクレア来たぁぁ!」「新デザートがドオーエクレアだ!」「超かわいい、ありがとう、ありがとう」とあふれるドオー人気が止まらない様子。詳しくは公式ニュースを参照してほしい。

・「バレンタイン2025」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323239343336313633313732303733343733/

・【新登場】ウパー(パルデアのすがた) / ドオー

https://www.pokemonsleep.net/news/323239343339383332353538393237383733/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。