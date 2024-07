スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』にて7月15日より、リリース1周年を記念したキャンペーン「1周年記念フェスティバル」が開催中だ。

2024年7月29日3時59分までの2週間、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場したポケモンである「ニャオハ」「ホゲータ」「クワッス」と出会いやすくなったり、毎日さまざまなどうぐを入手できる「ドリームギフト」がもらえたりする。詳しくは公式のお知らせを参照してほしい。

・【キャンペーン】「サマーフェスティバル」

https://www.pokemonsleep.net/news/313533363332323730343932363331303431/

また、キャンペーン1週目は毎日「1周年記念情報」として、ゲームに関する最新情報が公開。

初日の情報は、新たなどうぐ「ハイパーサブレ」実装のお知らせ。現在プレゼントボックスにて配布中だ。これはおやつタイム中にポケモンにあげるとフレンドポイントが上昇するどうぐとなる。ポケサブレが1、スーパーサブレが3、ハイパーサブレは5上昇する。

2日目の情報は、リサーチランクなどの上限解放のお知らせ。ポケモンのレベル上限が55→60に上がることで、ついに拾ってくる食材の種類が3つ目まで増えることになる。

1周年フェスティバルは始まったばかり。新たなポケモンをお迎えする準備をしつつ、良い睡眠習慣を継続しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。