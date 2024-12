ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2024年12月30日~2025年1月13日まで、2週間開催するキャンペーン「ニューイヤー2025」の情報が告知された。

本キャンペーンでは、2024年に新登場した「ミニリュウ」「ココドラ」などのポケモンに出会いやすくなるほか、貴重などうぐと交換できる「ドリームコイン」が配布される。アメやゆめのかけら獲得量1.5倍や、ねむけパワー3倍など、非常に豪華な内容だ。

2週目には2024年6月に登場した「ウッウロボ」が使用可能になることも発表され、「ロボ来たー!」「もうゆめのかけらが無いよぉ!」「かけら100万個配布してほしい」などの反響が寄せられている。「ウッウロボ」についてはASCIIの過去記事もチェックしてほしい。

また、公式X(Twitter)では三が日(2025年1月1日~1月3日)に訪れる“最強眠気到来”を、天気予報風に紹介する動画も公開中。合わせてチェックしてみては。

・「ニューイヤー2025」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323134343638393437313530333732383635/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。