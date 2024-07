スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の公式X(Twitter)にて7月9日、1周年に関する最新情報を7月10日午前7時より公開すると予告された。

本作は、2024年7月20日をもってリリース1周年を迎える。これを記念して7月8日よりボーナススリープポイント×150を毎日プレゼントするキャンペーンも開催中だ。受け取り期間は、2024年9月23日13時まで。

また、2024年7月15日からの2週間は、1周年を記念するイベント「1周年記念フェスティバル」を開催することも予告されている。続報に期待しよう。

・【キャンペーン】もうすぐ1周年記念プレゼントウィーク

https://www.pokemonsleep.net/news/313532323339353730353236363636373533/

