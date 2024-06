スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の公式サイトおよび公式X(Twitter)にて6月6日、新ポケモン「ウッウ」の登場が予告された。

■出現開始する日時

2024年6月17日15時

※「ウッウのおこう」は上記日時から使うことができます。

■出現するフィールド

ワカクサ本島/シアンの砂浜/ウノハナ雪原

■出会える睡眠タイプ

ウッウ:ぐっすり

ウッウは、『ポケットモンスター ソード・シールド』で初登場したひこう・みずタイプのポケモン。食欲旺盛で、なんでも丸のみにしてしまう癖がある。どんな寝顔を見せてくれるのか今から楽しみだ。

また、同日2024年6月17日からは「サマーフェスティバル」キャンペーンが開始し、みず/ひこう/むしタイプのポケモンがピックアップされる。

この期間だけ使える限定機能「アメウッウロボ」も登場するので、賢くアメを手に入れてリサーチに役立てよう。詳細は下記のお知らせを参照してほしい。

・【新登場】ウッウ

https://www.pokemonsleep.net/news/5988/

・【キャンペーン】「サマーフェスティバル」

https://www.pokemonsleep.net/news/5986/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。