今週のSteam売り上げランキングは、Valveの『Counter-Strike 2』が1位に。2位にはYear1最後の追加キャラクター「豪鬼」が配信されたカプコンの『ストリートファイター6』がランクイン。

注目は、9位にランクインした『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』。5月30日まで80%オフの996円と超特価で購入可能。10位の『ドラゴンボール ゼノバース2』も追加DLC「FUTURE SAGA Chapter1」が5月23日より配信されている。

そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年5月27日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

1.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

2.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

4.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●7590円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

5.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●6月21日発売予定

●9020円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

6.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

7.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

8.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●2990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

9.『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』

●セガ(アトラス)

●発売中

●996円(5月30日まで80%オフ、以降は4980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/

10.『ドラゴンボール ゼノバース2』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●2970円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/454650/_2/

