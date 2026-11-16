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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第398回

2026年11月16日（月）20時から生放送

Xiaomi 18 Pro Max実機登場！ 背面ディスプレーに最速スナドラ、ライカカメラと楽しすぎるスマホの巻：スマホ総研定例会398

2026年11月16日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回はなんと！ 正式発表直前のシャオミの新ハイエンドモデル「Xiaomi 18 Pro Max」の実機が登場。最速スナドラにデュアル2億画素のライカカメラ、背面ディスプレー、カメラ部がフラットなデザイン、さらにはFeliCa搭載と楽しすぎるスマホ。これは要注目すぎです！

▽放送情報
放送日：　2026年11月16日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　Xiaomi 18 Pro Max実機登場！ 背面ディスプレーに最速スナドラ、ライカカメラと楽しすぎるスマホの巻：スマホ総研定例会398

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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