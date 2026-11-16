毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回はなんと！ 正式発表直前のシャオミの新ハイエンドモデル「Xiaomi 18 Pro Max」の実機が登場。最速スナドラにデュアル2億画素のライカカメラ、背面ディスプレー、カメラ部がフラットなデザイン、さらにはFeliCa搭載と楽しすぎるスマホ。これは要注目すぎです！

▽放送情報

放送日： 2026年11月16日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： Xiaomi 18 Pro Max実機登場！ 背面ディスプレーに最速スナドラ、ライカカメラと楽しすぎるスマホの巻：スマホ総研定例会398

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）