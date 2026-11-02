【高コスパ】Nothing Phone (4b)は6万円弱のFeliCa入りスマホ！ (4a)や(3a) Liteとも比較の巻：スマホ総研定例会396

毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回はNothing Phoneの新モデル「Nothing Phone (4b)」を紹介。ユニボディ筐体にカメラ部はシースルーと魅力的なデザインは変わらず、FeliCaも搭載。それでいて価格は6万円弱。一方で既存モデルと比べると……そこでスペックやデザインも含めて、実機で比較します！

▽放送情報

放送日： 2026年11月2日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 【高コスパ】Nothing Phone (4b)は6万円弱のFeliCa入りスマホ！ (4a)や(3a) Liteとも比較の巻：スマホ総研定例会395

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）