スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第390回
2026年8月31日（月）20時から生放送
デジタル＆アナログで勝つ！スマホ総研が選ぶ「究極の防災セット」の巻：スマホ総研定例会390
2026年08月31日 16時05分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
▽放送情報
放送日： 2026年8月31日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： デジタル＆アナログで勝つ！スマホ総研が選ぶ「究極の防災セット」の巻：スマホ総研定例会390
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
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