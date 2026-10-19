毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

スマホの価格がどんどん上昇する中、Androidスマホならお手頃価格でもまだ入手が可能です！ では、どんな点に注意して選べばいいのか、オススメ製品はどれか、わかりやすく紹介します！

▽放送情報

放送日： 2026年10月19日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： スマホ10万円時代対策！ お手頃アンドロイドの買い方＆オススメ機種教えますの巻：スマホ総研定例会394

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）