このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第388回

2026年8月17日（月）20時から生放送

モトローラ「moto g37」は約2万2000円で全部入り！ この価格で買えるスマホは最後!?の巻：スマホ総研定例会388

2026年08月17日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回紹介するのはモトローラのエントリークラスの全部入り機「moto g37」。正直そこまで性能が高いモデルではないのですが、FeliCa・防水を始め、必要な機能をひととおり揃えた“全部入り”モデルで、キャリア版はなんと2万2000円！　スマホ高騰時代の救世主になるのか、実機で詳しく見ていきます。

▽放送情報
放送日：　2026年8月17日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　モトローラ「moto g37」は約2万2000円で全部入り！ この価格で買えるスマホは最後!?の巻：スマホ総研定例会388

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年8月17日（月）20時から生放送

モトローラ「moto g37」は約2万2000円で全部入り！ この価格で買えるスマホは最後!?の巻：スマホ総研定例会388

YouTube

■2026年8月21日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（8/8～8/21ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版