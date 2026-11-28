シャオミの新しいフラッグシップスマホ「Xiaomi 18 Pro Max」が、11月27日に発売されました。クアルコムの最上位CPUに、2億画素のカメラを2つ搭載するなど、中身は現行スマホのなかでもトップクラスです。

ただ、筆者がこの製品を推す理由は、スペックの高さだけではありません。カメラの横に置かれた背面ディスプレーでは、AIに作ってもらったミニアプリを動かしたり、メインカメラで自撮りしたりできます。使っていて楽しいと思えるスマホなのです！

その魅力と購入前に知っておきたい点を紹介します。

Xiaomi 18 Pro Maxは、約6.9型の有機ELディスプレーを備えた大画面モデルです。CPUはSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6、メモリーは12GBで、ストレージは256GBと512GBから選べます。背面にはライカと共同開発した3眼カメラ（広角と望遠が約2億画素、超広角が約5000万画素）と、約2.9型の背面ディスプレーを搭載。

バッテリーは7050mAhで、100Wの急速充電とワイヤレス充電に対応します。重さは約229g（コズミックブルーは約234g）。カラーはホワイト、ブラック、ベルベットレッド、コズミックブルーの4色が用意されます。価格は256GBモデルが23万9800円、512GBモデルが25万9800円です。