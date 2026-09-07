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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第391回

2026年9月7日（月）20時から生放送

iPhone 18＆折りたたみiPhone発表直前！理詰め＆妄想予想で盛り上がる！の巻：スマホ総研定例会391

2026年09月07日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は、9月10日2時に開催の「Apple Event」を前に、登場が見込まれているiPhone 18＆折りたたみiPhoneを理詰め＆妄想で大予想！　iPhone 18 Pro Maxは7万円値上げ!?　可変絞り付きカメラが搭載？　ディープパープルのカラバリ登場？　といった理詰めの分析やネット上のウワサはもちろん、折りたたみiPhoneでmacOSが動いてほしい！　といった妄想まで、スマホ総研の3人で語ります！

▽放送情報
放送日：　2026年9月7日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　iPhone 18＆折りたたみiPhone発表直前！理詰め＆妄想予想で盛り上がる！の巻：スマホ総研定例会391

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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