毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は、9月10日2時に開催の「Apple Event」を前に、登場が見込まれているiPhone 18＆折りたたみiPhoneを理詰め＆妄想で大予想！ iPhone 18 Pro Maxは7万円値上げ!? 可変絞り付きカメラが搭載？ ディープパープルのカラバリ登場？ といった理詰めの分析やネット上のウワサはもちろん、折りたたみiPhoneでmacOSが動いてほしい！ といった妄想まで、スマホ総研の3人で語ります！

▽放送情報

放送日： 2026年9月7日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： iPhone 18＆折りたたみiPhone発表直前！理詰め＆妄想予想で盛り上がる！の巻：スマホ総研定例会391

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）