スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第391回
2026年9月7日（月）20時から生放送
iPhone 18＆折りたたみiPhone発表直前！理詰め＆妄想予想で盛り上がる！の巻：スマホ総研定例会391
2026年09月07日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
今回は、9月10日2時に開催の「Apple Event」を前に、登場が見込まれているiPhone 18＆折りたたみiPhoneを理詰め＆妄想で大予想！ iPhone 18 Pro Maxは7万円値上げ!? 可変絞り付きカメラが搭載？ ディープパープルのカラバリ登場？ といった理詰めの分析やネット上のウワサはもちろん、折りたたみiPhoneでmacOSが動いてほしい！ といった妄想まで、スマホ総研の3人で語ります！
▽放送情報
放送日： 2026年9月7日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： iPhone 18＆折りたたみiPhone発表直前！理詰め＆妄想予想で盛り上がる！の巻：スマホ総研定例会391
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
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