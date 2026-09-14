このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第392回

2026年9月14日（月）20時から生放送

答えは「iPhone Duo」だった！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo発表会まとめの巻：スマホ総研定例会392

2026年09月14日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は先週のスマホ総研定例会での勝手予想を受けた、Apple Eventのまとめ＆反省会。iPhone Duo＆iPhone 18 Proが発表された発表会で注目したポイント、予想の当たり外れまで、スマホ総研の3人がざっくばらんに話します！

▽放送情報
放送日：　2026年9月14日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　答えは「iPhone Duo」だった！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo発表会まとめの巻：スマホ総研定例会392

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年9月14日（月）20時から生放送

答えは「iPhone Duo」だった！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo発表会まとめの巻：スマホ総研定例会392

YouTube

■9月17日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは9月24日（木）を予定しております！

YouTube

■2026年9月18日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/12～9/18ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版