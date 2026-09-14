毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は先週のスマホ総研定例会での勝手予想を受けた、Apple Eventのまとめ＆反省会。iPhone Duo＆iPhone 18 Proが発表された発表会で注目したポイント、予想の当たり外れまで、スマホ総研の3人がざっくばらんに話します！

▽放送情報

放送日： 2026年9月14日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 答えは「iPhone Duo」だった！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo発表会まとめの巻：スマホ総研定例会392

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）