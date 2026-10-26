毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

iPhone Duoの実機をようやく使ったスマホ総研の3名が、その感想を紹介！ さらには3週連続の新製品発売となる!? 新HomePod miniに、発表のウワサがあるタッチ操作対応のMacBook Proまで、Apple情報をまとめてお届けします！

▽放送情報

放送日： 2026年10月26日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： iPhone Duoやっと使った！ 新HomePod miniにタッチ対応MacBook Pro!? 怒濤の3週連続発売の巻：スマホ総研定例会395

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）