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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第395回

2026年10月19日（月）20時から生放送

iPhone Duoやっと使った！ 新HomePod miniにタッチ対応MacBook Pro!? 怒濤の3週連続発売の巻：スマホ総研定例会395

2026年10月26日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　iPhone Duoの実機をようやく使ったスマホ総研の3名が、その感想を紹介！　さらには3週連続の新製品発売となる!?　新HomePod miniに、発表のウワサがあるタッチ操作対応のMacBook Proまで、Apple情報をまとめてお届けします！

▽放送情報
放送日：　2026年10月26日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　iPhone Duoやっと使った！ 新HomePod miniにタッチ対応MacBook Pro!? 怒濤の3週連続発売の巻：スマホ総研定例会395

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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