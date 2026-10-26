スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第395回
2026年10月19日（月）20時から生放送
iPhone Duoやっと使った！ 新HomePod miniにタッチ対応MacBook Pro!? 怒濤の3週連続発売の巻：スマホ総研定例会395
2026年10月26日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
iPhone Duoの実機をようやく使ったスマホ総研の3名が、その感想を紹介！ さらには3週連続の新製品発売となる!? 新HomePod miniに、発表のウワサがあるタッチ操作対応のMacBook Proまで、Apple情報をまとめてお届けします！
▽放送情報
放送日： 2026年10月26日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： iPhone Duoやっと使った！ 新HomePod miniにタッチ対応MacBook Pro!? 怒濤の3週連続発売の巻：スマホ総研定例会395
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
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