22万7800円～！ 最強スナドラ、背面ディスプレー、FeliCa、ライカカメラのシャオミ「Xiaomi 18 Pro Max」が正式発表
2026年11月18日 00時00分更新
シャオミ・ジャパンは、最新SoC（Snapdragon 8 Elite Gen 6シリーズ）、デュアル2億画素のライカカメラ、背面ディスプレーなどが特徴のハイエンドスマホ「Xiaomi 18 Pro」シリーズを正式発表した。予約受付はすでに開始されており、発売日は11月27日（金）。
詳細は先行レポートを確認いただきたいが（最強CPUに背面ディスプレイ、さらにFeliCaも！ シャオミ「Xiaomi 18 Pro Max」は楽しすぎるハイエンドスマホ）、上位モデルの「Xiaomi 18 Pro Max」は現行最速SoCのSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を搭載。さらにFeliCaもサポートするなど（「Xiaomi 18 Pro」は非対応）、特に注目のモデルとなっている。
正式発表で明らかになったのが価格。上位モデルのXiaomi 18 Pro Maxは12GB＋256GBモデルが23万9800円、12GB＋512GBモデルが25万9800円。Xiaomi 18 Proは12GB＋256GBモデルが20万9800円、12GB＋512GBモデルが22万9800円。2027年1月3日までの購入で、Xiaomi 18 Pro Maxは1万2000円、Xiaomi 18 Proは1万500円割引される。
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