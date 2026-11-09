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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第397回

2026年11月9日（月）20時から生放送

新型iPad miniは美麗OLED＆最新パワフルCPU、そして薄型軽量化で完全体に！の巻：スマホ総研定例会396

2026年11月09日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　発売されたばかりのiPad miniが登場。価格はかなり上昇したものの、動画を存分に楽しめる美麗なOLEDに最新CPUの「A20 Pro」。そして薄型軽量化と大幅にパワーアップ。日本で人気の小型iPadがどこまで進化したかチェックします！

▽放送情報
放送日：　2026年11月9日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　新型iPad miniは美麗OLED＆最新パワフルCPU、そして薄型軽量化で完全体に！の巻：スマホ総研定例会397

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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