新型iPad miniは美麗OLED＆最新パワフルCPU、そして薄型軽量化で完全体に！の巻：スマホ総研定例会396

毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

発売されたばかりのiPad miniが登場。価格はかなり上昇したものの、動画を存分に楽しめる美麗なOLEDに最新CPUの「A20 Pro」。そして薄型軽量化と大幅にパワーアップ。日本で人気の小型iPadがどこまで進化したかチェックします！

▽放送情報

放送日： 2026年11月9日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 新型iPad miniは美麗OLED＆最新パワフルCPU、そして薄型軽量化で完全体に！の巻：スマホ総研定例会397

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）