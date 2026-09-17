【本日】ガストに「月見チーズINハンバーグ」きたっ！ 温玉がとろ～り
2026年09月17日 18時20分更新
ガストは9月17日より、「おいしい秋色グルメ」フェアを開催します。
期間は10月21日までを予定しており、食欲の秋に合わせて、カキフライや月見メニュー、スープパスタなどをラインアップします。
カキフライや月見メニューが登場
「おいしい秋色グルメ」フェア
今回のフェアでは、カキフライや月見メニュー、スープパスタなど“食欲の秋”に向けたメニューが登場。きのこの旨味とポルチーニが香る濃厚クリームソースを使ったメニューも販売します。
▲焼き野菜と月見チーズINハンバーグ～きのこデミソース～ 1044円～1154円
12種のチーズを使ったチーズINハンバーグに温玉をのせ、月見仕立てにしています。
特製デミグラスソースにしめじを加えたきのこデミソースを合わせ、かぼちゃ、れんこん、パプリカなどの野菜を添えています。
▲魚介たっぷりトマトスープパスタ 1209円
殻付きアサリ、海老、イカの魚介と彩り野菜を盛り付けたスープパスタです。110円でハーフソフトフランスパンを追加できます。
▲カキフライ和膳 3個989円、4個1099円、5個1209円
カキフライに自家製タルタルを合わせた和膳です。カキフライは3個から5個まで、個数を選べます。
▲きのこと炙り生ハムのデュクセルソースパスタ 1099円
デュクセルソースを使用し、きのこの芳醇な香りを楽しめるというメニューです。
デュクセルソースには、舞茸、しいたけ、ポルチーニ、マッシュルームを細かく刻んで煮込み、バター、タマネギ、白ワイン、クリームなどを合わせています。きのこの香りを生かした濃厚なソースに仕立てています。
▲若鶏グリル デュクセルソース 879円～989円
フェアはガスト全店で実施しますが、一部店舗では販売有無が異なります。
また、メニューは10時30分から販売し、店舗によって価格が異なります。22時から5時までの注文には深夜料金として10％が加算され、0時以降は販売していないメニューがあります。
秋のグルメがガストに集合！
月見チーズINハンバーグにカキフライ、魚介たっぷりのスープパスタと、秋に食べたいメニューが一気に登場します。
秋グルメをいろいろ楽しみたい人は、この機会にガストへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月17日
・終了日：2026年10月21日
※価格は税込み表記です。
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