【本日】ガストに「月見チーズINハンバーグ」きたっ！ 温玉がとろ～り

ガストは9月17日より、「おいしい秋色グルメ」フェアを開催します。

期間は10月21日までを予定しており、食欲の秋に合わせて、カキフライや月見メニュー、スープパスタなどをラインアップします。

カキフライや月見メニューが登場

「おいしい秋色グルメ」フェア

今回のフェアでは、カキフライや月見メニュー、スープパスタなど“食欲の秋”に向けたメニューが登場。きのこの旨味とポルチーニが香る濃厚クリームソースを使ったメニューも販売します。

▲焼き野菜と月見チーズINハンバーグ～きのこデミソース～ 1044円～1154円

12種のチーズを使ったチーズINハンバーグに温玉をのせ、月見仕立てにしています。

特製デミグラスソースにしめじを加えたきのこデミソースを合わせ、かぼちゃ、れんこん、パプリカなどの野菜を添えています。

▲魚介たっぷりトマトスープパスタ 1209円

殻付きアサリ、海老、イカの魚介と彩り野菜を盛り付けたスープパスタです。110円でハーフソフトフランスパンを追加できます。

▲カキフライ和膳 3個989円、4個1099円、5個1209円

カキフライに自家製タルタルを合わせた和膳です。カキフライは3個から5個まで、個数を選べます。

▲きのこと炙り生ハムのデュクセルソースパスタ 1099円

デュクセルソースを使用し、きのこの芳醇な香りを楽しめるというメニューです。

デュクセルソースには、舞茸、しいたけ、ポルチーニ、マッシュルームを細かく刻んで煮込み、バター、タマネギ、白ワイン、クリームなどを合わせています。きのこの香りを生かした濃厚なソースに仕立てています。

▲若鶏グリル デュクセルソース 879円～989円

フェアはガスト全店で実施しますが、一部店舗では販売有無が異なります。

また、メニューは10時30分から販売し、店舗によって価格が異なります。22時から5時までの注文には深夜料金として10％が加算され、0時以降は販売していないメニューがあります。

秋のグルメがガストに集合！

月見チーズINハンバーグにカキフライ、魚介たっぷりのスープパスタと、秋に食べたいメニューが一気に登場します。

秋グルメをいろいろ楽しみたい人は、この機会にガストへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月17日

・終了日：2026年10月21日

※価格は税込み表記です。