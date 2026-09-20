トマト×麻辣湯、これは気になる！ 「太陽のトマト麺」に初登場

トマトラーメンを提供する「太陽のトマト麺」は9月18日より、秋季限定メニュー「太陽の旨辛トマト麻辣湯」を販売中です。

トマト×麻辣湯が気になる！

トレンドの“麻辣湯（マーラータン）”を「太陽のトマト麺」で初めてメニュー化しました。

▲太陽の旨辛トマト麻辣湯 1280円

トマトの旨味と麻辣の辛味を組み合わせた、トマト麺専門店ならではの麻辣湯です。辛さは1辛～5辛から選択できます。

魚卵団子、鶏つくね、江戸菜、ふくろ茸、木耳、しめじ、白菜、もやし、玉ねぎの9種類の具材をトマトスープで煮込んでいます。

追加トッピングにも対応し、好みに合わせてカスタマイズできる仕様。

販売期間は11月末までと予定されています。

辛さが1辛～5辛選べる！

太陽のトマト麺ならではのトマトスープの麻辣湯って気になりますよね。最近、都心部では新しい麻辣湯のお店も増えていますが、ラーメン店だけにひと味違った楽しみ方になりそうです。

辛さも1辛～5辛から選べるので、辛いものが苦手な人でも楽しめそう。秋限定の「太陽の旨辛トマト麻辣湯」をこの機会に味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月18日

・終了日：2026年11月末予定

※価格は税込み表記です。