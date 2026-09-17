うまそ～！ コーン100gどっさり「バターみそちゃんぽん」リンガーハットに本日登場

長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は本日9月17日より、期間限定メニュー「北海道コーンバターみそちゃんぽん」を全国の店舗で販売します。
北海道醸造の味噌を使ったスープに北海道産スーパースイートコーン種を100gのせ、北海道産バターをトッピングしています。
さらに、9月17日～9月23日の7日間限定で、対象商品を注文すると「コーンくじ」に参加できる「とうもろこしフェスティバル」も開催します。
リンガーハット「北海道コーンバターみそちゃんぽん」が今年も登場
▲北海道コーンバターみそちゃんぽん 麺200g 1190円、麺100g 1110円
「北海道コーンバターみそちゃんぽん」は、北海道醸造の味噌を使用したスープに、北海道産スーパースイートコーン種を100gのせ、北海道産バターをトッピングしたちゃんぽんです。
スイートコーンは醤油バターソースで軽く炒め、香ばしさを引き出しています。最後の一粒まで食べられるよう、穴あきレンゲを添えて提供します。
テイクアウトにも対応しますが、容器代として30円が別途必要です。デリバリーは価格が異なります。また、一部店舗では販売しません。
■「北海道コーンバターみそちゃんぽん」注文でくじに参加できる企画も！
さらに9月17日～9月23日の期間中、「とうもろこしフェスティバル」を開催。店内飲食で「北海道コーンバターみそちゃんぽん」を注文した人は「コーンくじ」に参加できます。
1等は「とうもろこしアクリルスタンド」（各店1人）、2等は「コンバタちゃんぽんめじるしチャーム」（各店10人）、3等は「コンバタステッカー」（各店20人）です。参加賞として「コーン倍増無料券」も用意します。くじはなくなり次第終了です。
さらにXでは、抽選で3人に長さ150cmの「特大とうもろこし抱き枕」が当たるキャンペーンも同時開催します。
北海道の恵みを味わえる一杯が今年も！
コーン100gに北海道産バターを合わせた「北海道コーンバターみそちゃんぽん」は、コーン好きなら気になる一杯です。
7日間限定の「とうもろこしフェスティバル」ではコーンくじにも参加できるので、期間中にリンガーハットへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月17日
※価格は税込み表記です。
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