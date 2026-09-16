秋鮭、明太子、いくら！ 欲張りスパゲッティが「壁の穴」に登場

スパゲッティ専門店「壁の穴」は本日9月16日より、秋のオリジナルメニュー3種類を期間限定で販売します。

壁の穴」に秋限定3品

ラインナップは、伝統の明太子メニューに秋の味覚を合わせた「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」、秋茄子を使った「秋茄子とモッツァレラチーズのミートソース」、6種のきのこを使用した「旬のきのこのペペロンチーノ」の3種類です。

どのメニューも秋の味覚をスパゲッティで表現した壁の穴オリジナルメニューです。

▲「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」（2068円）

壁の穴の人気メニューのひとつ“明太子”を使用し、旬の秋鮭と舞茸、イクラを添えた季節限定の贅沢メニュー。鬼おろし大根を添えてさっぱりした味わいに仕上げているそう。

▲「秋茄子とモッツァレラチーズのミートソース」（1848円）

壁の穴特製ミートソースを使用。肉の旨みをたっぷりと吸った秋茄子はホクホクとろとろで、絶品の味わいだそう。

▲「旬のきのこのペペロンチーノ」（1738円）

香り、食感の異なる6種類のきのこを丁寧に炒め、適度に水分を飛ばすことで味わい、香りを更に引き立てたスパゲッティ。秋の味覚を存分に味わえるシンプルな一皿。

壁の穴 グランドメニュー：https://www.kabenoana.com/grandmenu



【秋のおすすめ 販売店舗】

・渋谷道玄坂小路本店

・日比谷シャンテ店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

・阪急三番街店

・西宮店

秋鮭×明太子×いくらが気になる！

どのメニューも秋がぎっしりと詰まっていて、気になりますね〜！

一番注目したいのは、やっぱり「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」。壁の穴の定番である明太子スパゲッティに、秋鮭、舞茸、さらにいくらまで合わせた欲張りな一皿です。



なお、いずれのスパゲッティも＋275円で大盛りに変更できます。

（※文中の価格はすべて税込）