秋鮭、明太子、いくら！ 欲張りスパゲッティが「壁の穴」に登場

スパゲッティ専門店「壁の穴」は本日9月16日より、秋のオリジナルメニュー3種類を期間限定で販売します。
壁の穴」に秋限定3品
ラインナップは、伝統の明太子メニューに秋の味覚を合わせた「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」、秋茄子を使った「秋茄子とモッツァレラチーズのミートソース」、6種のきのこを使用した「旬のきのこのペペロンチーノ」の3種類です。
どのメニューも秋の味覚をスパゲッティで表現した壁の穴オリジナルメニューです。
▲「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」（2068円）
壁の穴の人気メニューのひとつ“明太子”を使用し、旬の秋鮭と舞茸、イクラを添えた季節限定の贅沢メニュー。鬼おろし大根を添えてさっぱりした味わいに仕上げているそう。
▲「秋茄子とモッツァレラチーズのミートソース」（1848円）
壁の穴特製ミートソースを使用。肉の旨みをたっぷりと吸った秋茄子はホクホクとろとろで、絶品の味わいだそう。
▲「旬のきのこのペペロンチーノ」（1738円）
香り、食感の異なる6種類のきのこを丁寧に炒め、適度に水分を飛ばすことで味わい、香りを更に引き立てたスパゲッティ。秋の味覚を存分に味わえるシンプルな一皿。
壁の穴 グランドメニュー：https://www.kabenoana.com/grandmenu
【秋のおすすめ 販売店舗】
・渋谷道玄坂小路本店
・日比谷シャンテ店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
・阪急三番街店
・西宮店
秋鮭×明太子×いくらが気になる！
どのメニューも秋がぎっしりと詰まっていて、気になりますね〜！
一番注目したいのは、やっぱり「秋鮭と舞茸の明太子スパゲッティ いくら添え」。壁の穴の定番である明太子スパゲッティに、秋鮭、舞茸、さらにいくらまで合わせた欲張りな一皿です。
なお、いずれのスパゲッティも＋275円で大盛りに変更できます。
（※文中の価格はすべて税込）
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