モス、醤油×ニンニクの“黒”チーズバーガー！ 千葉・茨城限定、気になりすぎ

モスバーガーは10月1日より、千葉県・茨城県内の全80店舗で「黒アヒージョ チーズバーガー」を数量・地域限定で発売します。単品630円。



「黒アヒージョ」は、オリーブオイルとニンニクで食材を煮込むスペイン料理「アヒージョ」に醤油を加えた、千葉県のご当地グルメです。今回、この「黒アヒージョ」をソースに仕立て、千葉県産の食材をふんだんに使ったハンバーガーをご当地限定で展開。



パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、トマト、レタスを重ね、黒アヒージョをイメージしたソースを合わせています。



ソースは千葉県産の醤油をベースに、千葉県産豚のベーコン、マッシュルーム、ズッキーニ、バジルを煮込んで仕立てたもの。ベーコンを加えることで、しっかりとした食感と食べ応えを持たせたといいます。



販売は11月中旬までを予定。数量限定のため、なくなり次第終了します。

ご当地限定「黒アヒージョ チーズバーガー」

醤油の風味がポイント！

千葉県のご当地の魅力を詰めた個性的なバーガー。千葉と茨城の方は10月1日からモスバーガーで味わってみてはいかがでしょうか。



なお、モスバーガーは同日から千葉県で開催される「ちばの醤油グルメフェア2026」に参加します。県内の飲食店や宿泊施設などで、千葉県産の醤油と農林水産物を使ったメニューを提供する企画で、対象メニューを注文すると、県内旅行などが当たるプレゼント抽選に応募できるというもの。



あわせてチェックしておきましょう。



・発売日：2026年10月1日

・終了日：2026年11月中旬予定

※価格は税込み表記です。