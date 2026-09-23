「貝だし琉球そば」って気になる！ 進化系沖縄そば、カップ麺に

明星食品は、カップ麺「明星 キセキ.監修 白い貝だし琉球そば」（324円）を9月28日に全国で発売します。
沖縄・浦添市の「貝出汁沖縄そばキセキ.」が監修。同店は、豚骨白湯と貝だしを掛け合わせた白くクリーミーなスープが特徴の「貝出汁沖縄そば」を看板商品とする沖縄そば店です。
今回のカップ麺では、その「貝出汁沖縄そば」の味わいを再現。豚骨と貝の旨みを効かせたクリーミーな白いスープに、もっちりとした平打ち麺を合わせています。
さらに、具材には豚肉、ねぎのほか、ごぼう、きくらげを使用。ガーリックもアクセントとして効かせています。
人気店監修の「貝だし琉球そば」
“進化系沖縄そば”ってどんな味？
リリースでは、「キセキ.」の一杯を“進化系沖縄そば”と紹介しています。
沖縄そばという名前ながら、豚骨白湯×貝だしの白くクリーミーなスープ。さらに、ごぼうやきくらげ、ガーリックまで入るという、イメージしている沖縄そばとはちょっと違うのかも？ ごぼうやきくらげは、沖縄そばとしては珍しい具材だそうです。
“進化系”とうたう沖縄そば、いったいどんな味なのか気になります！
（※文中の価格はすべて税込）
・2026年9月28日
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