「貝だし琉球そば」って気になる！ 進化系沖縄そば、カップ麺に

明星食品は、カップ麺「明星 キセキ.監修 白い貝だし琉球そば」（324円）を9月28日に全国で発売します。



沖縄・浦添市の「貝出汁沖縄そばキセキ.」が監修。同店は、豚骨白湯と貝だしを掛け合わせた白くクリーミーなスープが特徴の「貝出汁沖縄そば」を看板商品とする沖縄そば店です。



今回のカップ麺では、その「貝出汁沖縄そば」の味わいを再現。豚骨と貝の旨みを効かせたクリーミーな白いスープに、もっちりとした平打ち麺を合わせています。



さらに、具材には豚肉、ねぎのほか、ごぼう、きくらげを使用。ガーリックもアクセントとして効かせています。

人気店監修の「貝だし琉球そば」

“進化系沖縄そば”ってどんな味？

リリースでは、「キセキ.」の一杯を“進化系沖縄そば”と紹介しています。



沖縄そばという名前ながら、豚骨白湯×貝だしの白くクリーミーなスープ。さらに、ごぼうやきくらげ、ガーリックまで入るという、イメージしている沖縄そばとはちょっと違うのかも？ ごぼうやきくらげは、沖縄そばとしては珍しい具材だそうです。



“進化系”とうたう沖縄そば、いったいどんな味なのか気になります！

（※文中の価格はすべて税込）



・2026年9月28日