「月見チーズポテト」に「シェイク」も！ カールスジュニアの“アメリカン月見”が楽しげ

ハンバーガーショップの「カールスジュニア」は9月15日から「月見」をテーマにした計4品を期間限定で発売中です。
アメリカンスタイルの「月見バーガー」2品が登場
東京・秋葉原などに店舗を構える、カリフォルニア発の「カールスジュニア」が、日本の秋の風物詩である“月見”を独自のスタイルで表現。“月見バーガー”2品が登場しました。
▲「月見ウエスタンベーコンバーガー」（1090円）
カールスジュニアの定番「ウエスタンベーコンバーガー」に、半熟たまごとたまごサラダをトッピング。レッドチェダーチーズ、ベーコン、オニオンリングフライを重ね、BBQソースで仕上げたアメリカンスタイルの月見バーガーです。
パティには直火焼きしたオーストラリア産牛肉100％を使用しています。
▲「月見ウエスタンベーコンアンガスバーガー」（1550円）
オーストラリア産アンガス牛100％のパティに、半熟たまごとたまごサラダ、レッドチェダーチーズ、ベーコン、オニオンリングフライなどを合わせたバーガー。ほんのり甘いリッチバンズを使用しています。
ギルティな「月見」サイド＆ドリンクも！
さらに月見商品としてサイドメニュー、シェイクも展開します。
▲「月見チーズポテト」（R：590円、L：790円）
ホクホクでカリッと食感のフレンチフライに、半熟たまご＆たまごサラダをトッピング。
半熟たまごのとろりとした卵黄をからめる、たまごサラダをディップするなど、2種類の卵で異なる味わいを楽しめるのがポイントなんだとか。
▲スイートポテトシェイク（R：680円、L：880円）
種子島産の紫芋を使用した、秋の味覚を存分に愉しめるシェイクです。紫芋のシロップとペーストをバニラシェイクに合わせ、ひと口目から濃厚なさつまいもの風味を感じられるデザートドリンクに仕上げているそうです。
シロップやペーストを混ぜながら味わいの変化を楽しむのもおすすめだそう。
「月見チーズポテト」は反則でしょ！
カールスジュニアは、1941年にカリフォルニア州アナハイムで誕生したハンバーガーショップ。国内では秋葉原、お台場、横須賀（東京・神奈川）の3店舗を構えています。
パティはすべて直火焼きで、ずっしりと重量感のあるバーガーが魅力なんですよね。
過去の展開を調べたところ、少なくとも昨年は月見メニューを販売しておらず、おそらく今回が初。半熟たまごにたまごサラダまで重ねたバーガーなど、カールスジュニアらしいボリューム感ある月見がそろいます。
中でも気になるのが「月見チーズポテト」。フレンチフライにチーズ、たまごサラダをどっさり重ね、さらに半熟たまごをドン！ 月見というより、もはや背徳グルメのような迫力です。
紫芋の「スイートポテトシェイク」と並べれば、なんともアメリカンな秋になりそう。
いずれも10月14日までの販売が予定されています。
・終了日：2026年10月14日
（※文中の価格はすべて税込）
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