「月見チーズポテト」に「シェイク」も！ カールスジュニアの“アメリカン月見”が楽しげ

ハンバーガーショップの「カールスジュニア」は9月15日から「月見」をテーマにした計4品を期間限定で発売中です。

アメリカンスタイルの「月見バーガー」2品が登場

東京・秋葉原などに店舗を構える、カリフォルニア発の「カールスジュニア」が、日本の秋の風物詩である“月見”を独自のスタイルで表現。“月見バーガー”2品が登場しました。



▲「月見ウエスタンベーコンバーガー」（1090円）

カールスジュニアの定番「ウエスタンベーコンバーガー」に、半熟たまごとたまごサラダをトッピング。レッドチェダーチーズ、ベーコン、オニオンリングフライを重ね、BBQソースで仕上げたアメリカンスタイルの月見バーガーです。



パティには直火焼きしたオーストラリア産牛肉100％を使用しています。

▲「月見ウエスタンベーコンアンガスバーガー」（1550円）

オーストラリア産アンガス牛100％のパティに、半熟たまごとたまごサラダ、レッドチェダーチーズ、ベーコン、オニオンリングフライなどを合わせたバーガー。ほんのり甘いリッチバンズを使用しています。

ギルティな「月見」サイド＆ドリンクも！

さらに月見商品としてサイドメニュー、シェイクも展開します。

▲「月見チーズポテト」（R：590円、L：790円）

ホクホクでカリッと食感のフレンチフライに、半熟たまご＆たまごサラダをトッピング。



半熟たまごのとろりとした卵黄をからめる、たまごサラダをディップするなど、2種類の卵で異なる味わいを楽しめるのがポイントなんだとか。

▲スイートポテトシェイク（R：680円、L：880円）

種子島産の紫芋を使用した、秋の味覚を存分に愉しめるシェイクです。紫芋のシロップとペーストをバニラシェイクに合わせ、ひと口目から濃厚なさつまいもの風味を感じられるデザートドリンクに仕上げているそうです。

シロップやペーストを混ぜながら味わいの変化を楽しむのもおすすめだそう。

「月見チーズポテト」は反則でしょ！

カールスジュニアは、1941年にカリフォルニア州アナハイムで誕生したハンバーガーショップ。国内では秋葉原、お台場、横須賀（東京・神奈川）の3店舗を構えています。



パティはすべて直火焼きで、ずっしりと重量感のあるバーガーが魅力なんですよね。

過去の展開を調べたところ、少なくとも昨年は月見メニューを販売しておらず、おそらく今回が初。半熟たまごにたまごサラダまで重ねたバーガーなど、カールスジュニアらしいボリューム感ある月見がそろいます。

中でも気になるのが「月見チーズポテト」。フレンチフライにチーズ、たまごサラダをどっさり重ね、さらに半熟たまごをドン！ 月見というより、もはや背徳グルメのような迫力です。



紫芋の「スイートポテトシェイク」と並べれば、なんともアメリカンな秋になりそう。



いずれも10月14日までの販売が予定されています。



・終了日：2026年10月14日



（※文中の価格はすべて税込）