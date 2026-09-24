アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第165回
レンジで手軽に松屋の味！ 「牛めし×カルビ焼肉」32食セットが46％オフ
2026年09月24日 20時00分更新
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「松屋 牛めし×カルビ焼肉お試しセット 32食」が
Amazonタイムセールに登場！
松屋の「牛めし×カルビ焼肉お試しセット」は、牛めしの具30食と牛カルビ焼肉2食を組み合わせた冷凍食品のセットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1万3,980円から46％オフの7,498円で販売されています。32食入りで、1食あたり約234円です。
「松屋 牛めし×カルビ焼肉お試しセット 32食」の特徴
Amazon商品ページより
「松屋 牛めし×カルビ焼肉お試しセット 32食」は、松屋の「牛めしの具」30食と「牛カルビ焼肉」2食を組み合わせた冷凍食品です。
牛めしの具には、アメリカ産牛肉を5割以上使用。秘伝の特製プレミアムタレを使用しています。
牛カルビ焼肉もセットになっており、牛めしと合わせて2種類のメニューをストックできます。
冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍条件で保管する商品です。電子レンジまたは湯煎で調理できます。
まとめ：松屋の味を32食まとめてストック！
冷凍庫にストックしておける「松屋 牛めし×カルビ焼肉お試しセット 32食」がAmazonタイムセールの対象となっています。電子レンジや湯煎で調理できるため、手軽に用意できる冷凍食品をまとめて確保したい人は注目です。
現在開催中のAmazonタイムセールで46％オフになっているこの機会に、「松屋 牛めし×カルビ焼肉お試しセット」をまとめてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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