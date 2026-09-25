小腹がすいたときの救世主！ 「緑のたぬき」12個がAmazonで721円オフ

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「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が

Amazonでセール販売中！

東日本向けのつゆを使用した「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格3,059円のところ24％オフの2,338円で販売されており、1個あたり約195円となっています。

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東」の特徴

Amazon商品ページより

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東」は、鰹節のだしをベースに濃口醤油と砂糖で関東風に仕上げたつゆに、そばを合わせています。麺重量は72gで、3分で戻せる仕様です。

具材には小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎを使用。小えび天ぷらは、玉ねぎを粉末状にして衣に配合して揚げています。香ばしい小えび天や、あおさ揚げ玉のトッピングも特徴です。

だしは地域ごとに配合を変えており、東日本向けはかつお節をベースに醤油で仕上げたしっかりめの味わいとしています。また、商品には粉砕したかつお節そのものが入っています。

お湯を注いで3分待つだけで食べられるため、忙しい日や小腹がすいたときにも手軽に調理できます。

まとめ：12食セットをストックするチャンス！

お湯を注いで3分で食べられる「緑のたぬき」が12食入っているので、家に常備しておくと便利なセットです。

Amazonで24％オフのセール価格になっているこの機会に、「マルちゃん 緑のたぬき」をまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。