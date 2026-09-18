【本日】フラペチーノじゃない！ スタバに「蜜芋 ミルク」登場

スターバックス コーヒーは9月18日より、「蜜芋 ミルク」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売します。持ち帰り618円、店内630円。

「とろり蜜芋」シリーズに新作！

「蜜芋 ミルク」は、紅はるかの蜜芋ペーストになめらかなミルクを合わせた一杯。蜜芋のやさしい甘みとしっかりとしたコクを引き出しているとのことです。

ひと口飲むと蜜芋とミルクの組み合わせが秋を感じさせ、まろやかな余韻が広がるといいます。



スターバックスでは9月2日から「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」を販売していますが、今回は蜜芋のおいしさをよりシンプルに味わってほしいという思いから開発。



フラペチーノやティー ラテとは異なり、素材のおいしさを主役にした“蜜芋体験”として提案しています。

お芋好きにとってたまらない一杯

蜜芋のこっくりしたやさしい甘みが楽しめること間違いなしの一杯。お芋スイーツが好きな人は、この機会にスターバックスへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月18日

※価格は税込み表記です。