お店の角ハイを家でも楽しめる！ 「角ハイボール」24缶がセール中、1本あたり約186円

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！

サントリー「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。



参考価格5,220円のところ14％オフの4,471円で販売されています。1本あたり約186円です。

「角ハイボール 350ml」の特徴

Amazon商品ページより

「角ハイボール 350ml」は、角ハイボールの特徴であるソーダの爽快なのど越しにこだわった商品です。口当たりの良い泡立ちと、爽快な刺激を追求しています。

「角瓶」由来の厚みのあるコクを実現するため、味わいの骨格となる原酒には角瓶と同じ原酒を使用しています。

また、レモンスピリッツをブレンドすることで、飲食店などで見かけるレモンを絞ったスタイルの「ちょいしぼ角ハイボール」を再現したといいます。

アルコール度数は7％です。非加熱製法による炭酸ガスを使用し、爽快な味わいに仕上げたとしています。

まとめ：角ハイを24缶まとめてストック！

家飲み用のハイボールをまとめて確保できる「角ハイボール 350ml×24缶」が、お得な価格となっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで14％オフになっているこの機会に、「角ハイボール 350ml×24缶」をまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。