デカすぎぃ！ びくドンの「バーグディッシュ」が直径60cmに！抱きしめたい

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は9月24日から9月28日までの5日間、公式Xで「びっくり!月見ハンバーグクッション」キャンペーンを開催します。
「月見ハンバーグ」が、なんと直径約60cmの巨大クッションに。抽選で合計30名に当たります。
月見ハンバーグが巨大クッションになった！
現在びっくりドンキーでは、秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のハンバーグディッシュと、1種のサイドメニューを楽しめる「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを開催中です。
そんな月見メニューの「てりたまマヨバーグディッシュ」「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」が、公式Xキャンペーンの景品としてクッションになりました。
▲左：てりたまマヨver. 右：ベーコンエッグベネver.
びっくりドンキーおなじみの木のお皿「ディッシュ皿」にのった月見ハンバーグを、“たまご”や艶やかなソースまで大胆にプリントしています。 クッションの直径は約60cmです。
▲てりたまマヨver.
▲ベーコンエッグベネver.
【公式X「月見ハンバーグクッション」キャンペーン概要】
●キャンペーン実施期間：
9月24日8時～9月28日23時59分
●実施内容：
びっくりドンキー公式Xアカウント（@bikkuri__donkey）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると抽選でオリジナルグッズが当たります。 ●賞品：
A賞 びっくり!月見ハンバーグクッション(てりたまマヨver.)
B賞 びっくり!月見ハンバーグクッション(ベーコンエッグベネver.)が抽選で各15名(合計30)名に当たります。（クッションの種類は選択不可）
これは家に置きたい！
両腕で抱えられるほどのサイズで、部屋に置けばかなりの存在感ですよね。ハンバーグをそのまま巨大化したような見た目もインパクトがあります！
キャンペーンは公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストすることで応募できます。抽選で「てりたまマヨver.」「ベーコンエッグベネver.」が各15名、合計30名に当たります。
食べることはできませんが、抱きかかえたり膝の上に置いたりと、巨大な“月見ハンバーグ”を存分に楽しめそうです。
キャンペーン投稿をリポストするだけで簡単に応募できるので、狙ってみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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