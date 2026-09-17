デカすぎぃ！ びくドンの「バーグディッシュ」が直径60cmに！抱きしめたい

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は9月24日から9月28日までの5日間、公式Xで「びっくり!月見ハンバーグクッション」キャンペーンを開催します。



「月見ハンバーグ」が、なんと直径約60cmの巨大クッションに。抽選で合計30名に当たります。

月見ハンバーグが巨大クッションになった！

現在びっくりドンキーでは、秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のハンバーグディッシュと、1種のサイドメニューを楽しめる「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを開催中です。



そんな月見メニューの「てりたまマヨバーグディッシュ」「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」が、公式Xキャンペーンの景品としてクッションになりました。

▲左：てりたまマヨver. 右：ベーコンエッグベネver.

びっくりドンキーおなじみの木のお皿「ディッシュ皿」にのった月見ハンバーグを、“たまご”や艶やかなソースまで大胆にプリントしています。 クッションの直径は約60cmです。





▲てりたまマヨver.

▲ベーコンエッグベネver.



【公式X「月見ハンバーグクッション」キャンペーン概要】



●キャンペーン実施期間：

9月24日8時～9月28日23時59分

●実施内容：

びっくりドンキー公式Xアカウント（@bikkuri__donkey）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると抽選でオリジナルグッズが当たります。 ●賞品：

A賞 びっくり!月見ハンバーグクッション(てりたまマヨver.)

B賞 びっくり!月見ハンバーグクッション(ベーコンエッグベネver.)が抽選で各15名(合計30)名に当たります。（クッションの種類は選択不可）

これは家に置きたい！

両腕で抱えられるほどのサイズで、部屋に置けばかなりの存在感ですよね。ハンバーグをそのまま巨大化したような見た目もインパクトがあります！



キャンペーンは公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストすることで応募できます。抽選で「てりたまマヨver.」「ベーコンエッグベネver.」が各15名、合計30名に当たります。



食べることはできませんが、抱きかかえたり膝の上に置いたりと、巨大な“月見ハンバーグ”を存分に楽しめそうです。

キャンペーン投稿をリポストするだけで簡単に応募できるので、狙ってみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）