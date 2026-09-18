博物館など全国5600施設の訪問を記録。機器設置不要で来館データを集計する集客支援アプリ

株式会社つなぐるは9月18日、全国5600以上の動物園や水族館、博物館、美術館の情報を掲載し、訪問記録を残せるアプリ「ペレログ」の提供を開始した。本アプリは、Webメディアでの施設紹介から、現地でのGPSやQRコードを用いたチェックイン、館種別のスタンプ帳による訪問履歴の管理までを連携させるツールだ。

公益財団法人日本博物館協会の調査によると、国内の博物館の77.4％が財政面の厳しさを、60.8％が広報活動の不十分さを課題として挙げている。こうした背景に対し同社は、施設側の設備投資や運用負荷を抑えたデジタル活用の仕組みとして本アプリを開発した。

同サービスは来館者自身のスマートフォンのみでチェックインを行う仕様で、施設側での専用端末の導入は不要となる。利用者はWeb上で保存した「行きたい」施設リストをアプリへ同期させ、現地でチェックインを行うことで訪問スタンプを取得する。アプリに蓄積された訪問データは、今後、個人を特定しない統計情報として協力施設へ提供され、来館者の動向把握に活用される予定だ。また同社は、無償での施設情報掲載や掲示用QRポスターの配布を通じて協力施設を募り、訪問データの収集と施設への情報還元を進める方針を示している。