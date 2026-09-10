1回のフル充電で225km走る軽トラックの商用EV

フォロフライ株式会社は9月7日、軽トラックタイプの商用電気自動車（EV）「FKT」の注文受付を開始した。これまで商用EVの普及は配送用のバンを中心に進んできたが、農作業や自治体の公用車などで広く使われる軽トラック分野では、電気で走るモデルの選択肢が少ない状況が続いていた。同社はASF株式会社と共同開発したFKTを通じて、軽トラックの商用EV市場へ参入する。

FKTは、軽自動車サイズの車体にガソリン車軽トラックの最大積載量350キログラムの荷物を載せられる仕様だ。容量30キロワットアワーの電池を搭載し、1回の充電で225キロメートル走ることができる。6キロワットの普通充電なら約5時間でフル充電可能だ。

荷台の広さ（長さ1669×幅1380ミリメートル）や地面からの荷台の高さ（660ミリメートル）もガソリン車と同等のため、作業のやり方を変えずにそのまま入れ替えられる。また、車内には家庭用と同じAC100ボルトのコンセントを備えており、現場での電動工具の使用や停電時の非常用電源としても活用可能だ。自動ブレーキや車線はみ出し警報などの安全機能も標準で装備している。

費用面では、国の補助金制度（最大87万3000円 ※9月7日時点の事業用FKTの補助基準額）の対象となるほか、電気代の安い夜間に充電することで1キロメートル走るのにかかる電気代を約2.7〜3円に抑えられる設計だ。同社によれば、ガソリン軽トラック（1キロメートルあたり約10円）の約4分の1の費用にあたるという。