水底まで測れるドローンレーザー測量の月額サービス
株式会社amuse oneselfは9月8日、ドローン搭載用グリーンレーザー測量システムや国産産業用ドローンを月額で導入できるサービス「SUBDOT（サブドット）」の提供を開始した。人手不足や高齢化が課題となる建設・測量業界に向け、初期コストや保守負担を軽減した導入手法を提案する。
水深や複雑な地形を計測できるグリーンレーザー（水中透過型レーザー）をはじめとする測量機器は、機器単体や運用環境の導入コストが高額であり、事故・故障への対応や操作手順の習得も導入時のハードルとなっていた。
同社はこうした課題に対応し、機材の提供と運用サポートを組み合わせた月額プランを設定した。ドローン搭載用グリーンレーザーシステムを対象としたプランでは、機器本体に加え、解析用ソフトウェアのライセンス、動産保険、定期点検、修理時の代替機貸し出し、初回導入講習をパッケージ化して提供する。
また、国産産業用ドローンの運用セットを対象としたプランもそろえ、運用段階で生じる停滞リスクや手続きの負担軽減を図る。なお、月額費用は個別の構成に応じた見積もり対応となっている。
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