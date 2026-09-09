登録・送信不要で文字や表を自動データ化。ブラウザ上で完結する無料のAI文字認識ツール

MLism株式会社は9月3日、独自開発のAI-OCR（文字自動認識）エンジンを搭載した文書解析Webアプリ「YomiToku Studio」の提供を開始したと発表した。アカウント登録やソフトウェアのインストールが不要で、ブラウザ上から無料で利用できる。情報漏洩リスクや導入コストがハードルとなりやすいAI-OCR分野において、手軽さと高いセキュリティを兼ね備えたツールとして提案された。

同製品の特徴は、読み込んだPDFや画像データ、およびAIによる解析処理が利用者のPC（ブラウザ）内で完結する点にある。データを外部サーバーへ送信しないため、個人情報や機密情報を含む文書も安全に処理できる。単なる文字認識にとどまらず、段落や見出し、図表の読み順、表のセル構造、帳票の項目指定などを高精度に抽出・解析する機能を備える。解析結果は画面上で確認・修正が可能で、MarkdownやCSV、検索可能PDFなど多様な形式で出力できる。

より高速かつ高度な処理が必要な法人向けには、自社サーバー（オンプレミス）等に構築する「YomiToku Pro」との連携機能も用意されている。